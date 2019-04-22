ФОТО: Digitark

Facebook – отличное место и для того, чтобы пообщаться с друзьями, и для того, чтобы что-нибудь купить или продать. Группы по интересам, ничем не ограниченное количество совершенно бесплатных объявлений и относительная надежность деловых партнеров, пишет Эрки Орас в техноблоге Telia Digitark.

Подчеркнем слово “относительная”. Все же за кажущимися достоверными именем, фотографией и словами может скрываться обычный мошенник, который охотится за вашими деньгами или товаром, который вы продаете. Чтобы вас не обвели вокруг пальца, вступая в торговлю по интернету, лучше руководствоваться несложными правилами.

Проверяйте профиль

Первое, на что нужно обратить внимание, это не цена продаваемого товара, не его происхождение или другая подобная информация, а профиль пользователя. Во-первых, посмотрите, когда он был создан. Слишком “свежий”, то есть недавно созданный аккаунт должен насторожить вас. Так же как и тот факт, что у пользователя нет друзей среди местных жителей.