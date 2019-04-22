Facebook – отличное место и для того, чтобы пообщаться с друзьями, и для того, чтобы что-нибудь купить или продать. Группы по интересам, ничем не ограниченное количество совершенно бесплатных объявлений и относительная надежность деловых партнеров, пишет Эрки Орас в техноблоге Telia Digitark.
Подчеркнем слово “относительная”. Все же за кажущимися достоверными именем, фотографией и словами может скрываться обычный мошенник, который охотится за вашими деньгами или товаром, который вы продаете. Чтобы вас не обвели вокруг пальца, вступая в торговлю по интернету, лучше руководствоваться несложными правилами.
Проверяйте профиль
Первое, на что нужно обратить внимание, это не цена продаваемого товара, не его происхождение или другая подобная информация, а профиль пользователя. Во-первых, посмотрите, когда он был создан. Слишком “свежий”, то есть недавно созданный аккаунт должен насторожить вас. Так же как и тот факт, что у пользователя нет друзей среди местных жителей.
Отсутствие фотографии пользователя – тоже тревожный знак, как и то, что владелец аккаунта ни разу не был “тэгнут” ни на одном фото. И последним камешком на чаше весов, склоняющихся к недоверию, станут постоянно меняющийся текст объявления или вопиюще странные ошибки при переписке.