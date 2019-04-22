Александр Емельяненко разбился на велосипеде и отменил бой

Спортсмен опубликовал снимок в Инстаграме, на котором у него видны сильные раны на лице. По словам Емельяненко, он со своим другом провел тренировку в дисциплине "спортивный айронмен", на которой разбился на велосипеде.

Кто теперь заменит Емельяненко на турнире – неизвестно.

"Только что созвонился с организаторами, показал свои травмы, – сказал Емельяненко "СЭ". – Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остается как минимум фингал.

Знаете, это как в детстве – упасть, об асфальт удариться и ссадину получить. Вроде бы, ничего серьезного – приложил подорожник и все в порядке. Но вот заживает достаточно долго. А я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнет кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя.