Александр Емельяненко разбился на велосипеде и отменил бой

Известный российский боец Александр Емельяненко сообщил, что не сможет выступить в Самаре на турнире "Битва на Волге", который пройдет в первой половине мая. Его соперником должен был стать бразилец Луис Энрике.
Спортсмен опубликовал снимок в Инстаграме, на котором у него видны сильные раны на лице. По словам Емельяненко, он со своим другом провел тренировку в дисциплине "спортивный айронмен", на которой разбился на велосипеде.
Кто теперь заменит Емельяненко на турнире – неизвестно.
"Только что созвонился с организаторами, показал свои травмы, – сказал Емельяненко "СЭ". – Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остается как минимум фингал.
Знаете, это как в детстве – упасть, об асфальт удариться и ссадину получить. Вроде бы, ничего серьезного – приложил подорожник и все в порядке. Но вот заживает достаточно долго. А я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнет кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя.
Понимаю, что людям, которые смотрят бои, требуют хлеба и зрелищ – чтобы кровь хлестала и так далее. Как в фильме "Гладиатор". Мне же хотелось бы, чтобы наш спорта воспринимали правильно, а не как что-то кровожадное. И не хотелось бы, чтобы судья преждевременно остановил бой из-за кровотечения. А так я в порядке."