СМИ России о результатах выборов на Украине

В-третьих, представляется целесообразным условиться о создании контактной группы высокого уровня (спецпредставители президентов либо заместители министров иностранных дел), которая бы на постоянной основе отслеживала развитие ситуации на Украине и оперативно вносила предложения о возможных совместных действиях. Такой опыт был использован во время боснийского кризиса и показал свою эффективность».

Впрочем, Иванов не исключает применения других вариантов международного сотрудничества по этой теме: «Главное — осознать значение момента. Украинский кризис вверг в глубокий кризис всю систему взаимоотношений России с Западом. На протяжении пяти лет он блокировал любое сколько-нибудь значимое сотрудничество между Москвой и западными столицами, хотя настоятельная потребность в таком сотрудничестве была и остается очевидной для обеих сторон. Сейчас появился шанс, совместно помогая Украине, начинать постепенно выбираться из этого опасного для всех кризиса».

«Известия» в материале «Хватит петь: украинцы ждут перемен от Зеленского» приводят мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, который тоже уверен, что принципиальная коррекция политического курса возможна лишь после парламентских выборов, которые назначены на 27 октября.

ФОТО: Printscreen "Известия"

«Тогда и будет понятно, какая коалиция сформирует правительство. До этого времени новый президент, конечно, будет вести себя осторожнее — не столь нагло, как Порошенко. Но курс на Европу и противостояние с Россией сохранится до выборов в Раду. А после них многое будет зависеть от того, насколько умеренно проевропейской и в то же время не антироссийской окажется правящая коалиция», — сказал «Известиям» украинский политолог.

А «Комсомольская правда» взяла интервью у публициста Георгия Бовта, который в материале, озаглавленном «Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?», отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, сказал, что не видит путей быстрого решения кризиса. «Наверняка Зеленский будет идти нам навстречу по Донбассу. Тем более, что Москва дала понять: переговоры будут с позиции силы. Прекращение поставок нефти – это серьезный удар по украинской экономике. Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на размышление у Зеленского есть. И дальше надо будет решать, что делать. Он по своей ментальности не так уж далек от российской культуры. Ему привычнее говорить по-русски. Он многих знает в России. Какие-то связи есть. Но насколько он постарается их использовать или забыть о них. Все-таки должность президента обязывает ко многому, а украинское общество настроено не пророссийски».

ФОТО: Printscreen "Комсомольской правды"