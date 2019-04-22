СМИ России о результатах выборов на Украине

Сокрушительная победа шоумена и актера Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, естественно, стала темой номер один во всех СМИ России.
Уход Петра Порошенко с должности главы государства обещает серьезные перемены в риторике и поступках страны, ситуация в которой серьезно отражается на жизни всего континента. И хотя, как отметили все издания, Зеленский уже заявил, что продолжит нормандский путь и минский процесс, а также не откажется от интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, на его приход к власти в России возлагают большие надежды и даже предлагают возможные варианты развития событий, которые могли бы привести к разрешению конфликта как на самой Украине, так и в конфликте Россия-Запад.
Газета «Коммерсант» в публикации «Из кадра – в жизнь» отметила, что для начала работы Зеленскому нужно либо запастись терпением и подождать осени, либо сделать радикальные шаги и инициировать роспуск Верховной Рады, в которой он совсем не имеет поддержки.
По закону это можно сделать не позже, чем за полгода до даты очередных выборов – 27 октября этого года: «И получается, что процедуру роспуска следует начать не позднее 27 мая». Но до этого нужно пройти серьезную процедуру по официальному утверждению результатов выборов и инаугурацию.
«Поскольку запустить такой сценарий Владимир Зеленский может только в позиции полноправного, а не избранного президента, ему нужно присягнуть как можно скорее. Возможности затянуть процесс есть. После выборов у Центризбиркома есть десять дней на утверждение их итогов. После этого результаты следует опубликовать в изданиях „Голос Украины“ и „Правительственный курьер“ в течение максимум трех дней. С момента публикации итогов начнется отсчет тридцатидневного срока, в который должна пройти инаугурация. Дату церемонии назначает Верховная Рада, и далеко не факт, что парламент рассчитает все таким образом, чтобы дать главе государства время его разогнать», - пишет «Коммерсант»
В том же издании президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-глава МИД РФ (1998–2004 годы) Игорь Иванов в мнении «Помочь Украине – помочь себе», что для решения имеющихся вопросов и проблем необходимо немедленно начинать совместную работу по активизации международных усилий для содействия разрешению украинского кризиса: «В частности, было бы важно в кратчайшие сроки созвать встречу „нормандской группы“. На обсуждение „нормандской четверки“ можно было бы вынести несколько практических вопросов.
Во-первых, пора перевести в практическую плоскость вопрос о расширении состава группы. Было бы своевременно и оправданно пригласить в ее состав представителей Евросоюза и США. Это позволило бы объединить усилия внешних игроков, избегать ненужной конкуренции и дублирования.
Во-вторых, на заседании можно было бы заслушать президента Украины о первоочередных шагах руководства страны по преодолению социально-экономического кризиса и определить те области, где международная помощь особенно востребована. Это обсуждение стало бы первым шагом к созданию международной коалиции содействия Украине, в первую очередь — в постконфликтной реконструкции востока страны.
В-третьих, представляется целесообразным условиться о создании контактной группы высокого уровня (спецпредставители президентов либо заместители министров иностранных дел), которая бы на постоянной основе отслеживала развитие ситуации на Украине и оперативно вносила предложения о возможных совместных действиях. Такой опыт был использован во время боснийского кризиса и показал свою эффективность».
Впрочем, Иванов не исключает применения других вариантов международного сотрудничества по этой теме: «Главное — осознать значение момента. Украинский кризис вверг в глубокий кризис всю систему взаимоотношений России с Западом. На протяжении пяти лет он блокировал любое сколько-нибудь значимое сотрудничество между Москвой и западными столицами, хотя настоятельная потребность в таком сотрудничестве была и остается очевидной для обеих сторон. Сейчас появился шанс, совместно помогая Украине, начинать постепенно выбираться из этого опасного для всех кризиса».
«Известия» в материале «Хватит петь: украинцы ждут перемен от Зеленского» приводят мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, который тоже уверен, что принципиальная коррекция политического курса возможна лишь после парламентских выборов, которые назначены на 27 октября.
«Тогда и будет понятно, какая коалиция сформирует правительство. До этого времени новый президент, конечно, будет вести себя осторожнее — не столь нагло, как Порошенко. Но курс на Европу и противостояние с Россией сохранится до выборов в Раду. А после них многое будет зависеть от того, насколько умеренно проевропейской и в то же время не антироссийской окажется правящая коалиция», — сказал «Известиям» украинский политолог.
А «Комсомольская правда» взяла интервью у публициста Георгия Бовта, который в материале, озаглавленном «Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?», отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, сказал, что не видит путей быстрого решения кризиса. «Наверняка Зеленский будет идти нам навстречу по Донбассу. Тем более, что Москва дала понять: переговоры будут с позиции силы. Прекращение поставок нефти – это серьезный удар по украинской экономике. Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на размышление у Зеленского есть. И дальше надо будет решать, что делать. Он по своей ментальности не так уж далек от российской культуры. Ему привычнее говорить по-русски. Он многих знает в России. Какие-то связи есть. Но насколько он постарается их использовать или забыть о них. Все-таки должность президента обязывает ко многому, а украинское общество настроено не пророссийски».
Он сказал, что Зеленский не откажется ни от Крыма с Донбассом, ни от Евросоюза с НАТО: «В Евросоюз можно идти, и не решая вопрос Донбасса. Безвизовый режим – это важный вопрос для большинства украинцев. Может, это уже и есть то, что они уже часть Евросоюза. На бытовом уровне. Миллионы украинцев уже работают в Европе. Жертвовать украинскими землями из-за этого Зеленский не станет. У него на носу выборы в Верховную Раду, на которых ему нужна поддержка украинцев».
Между тем, Бовт уверен, что «бандеровский угар угаснет». «Если он не будет вести себя как откровенный бандеровец, то напряженность между Москвой и Киевом может ослабеть, возникнут возможности для договоренностей. В том числе мы сами оставили лазейку, накладывая эти санкции - в том плане, что они могут не применяться, якобы могут быть индивидуальные разрешения правительства. Мы запрещаем поставки нефтепродуктов, но по разрешению правительства их поставлять можно. Это создает интересное поле для переговоров. Российские поставки нефти и нефтепродуктов – это более 50 % украинского энергобаланса. И чуть ли не 90 % дизеля российского на Украине».
Газета «Взгляд» в материале «Украина выбрала своим президентом „слугу народа“ Василия Голобородько» приводит мнения разных экспертов. В том числе киевского политолога Дениса Гаевского, который не исключает, что именно Порошенко в оставшийся у власти месяц может сам досрочно распустить Раду: «Порошенко в ближайшее время может инициировать роспуск ВР и инициировать досрочные выборы, чтобы успеть конвертировать свой рейтинг и остатки админресурса в небольшую парламентскую фракцию с собой во главе», – считает Гаевский.
А опрошенные газетой «Взгляд» эксперты не верят, что Зеленскому удастся сблизиться с Россией, даже если он выберет такой курс. «Коррекция курса в отношении России возможна лишь в том случае, если в парламенте появится коалиция, которая будет на это согласна. Если же Зеленский сразу начнет что-то менять в отношениях с Москвой – он себя подставит так, что уже ничего сделать не сможет», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Еще более радикальной позиции придерживается зампред фракции БПП (Блок Петра Порошенко) в Раде Алексей Гончаренко: «Общество и оппозиция, даже если Зеленский того захочет, не позволят ему капитулировать перед Россией. Иначе для него такие попытки завершатся импичментом», – говорит он.
«Попытка Зеленского изменить политику в отношении Москвы скорее завершится чилийским вариантом. Вряд ли Вашингтон позволит ему это. Тем более на днях прозвучало заявление Госдепа США о том, что они зашли на Украину всерьез и надолго», – сказал директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.