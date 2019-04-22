Незадолго до назначения Мюллера Трамп обращался к главе АНБ

Трамп сообщил директору крупнейшей американской спецслужбы, что новости о связях его штаба на президентских выборах 2016 года с Россией не соответствуют действительности, и спросил, может ли тот каким-либо образом воспрепятствовать распространению этой информации, сообщило агентство AP.

Наиболее странное происшествие за 40 лет госслужбы

Роджерс и его заместитель Ричард Леджетт, присутствовавший при телефонном разговоре в конце марта 2017 года, были удивлены просьбой Трампа. В конспекте Леджетта, написанном на основании этого разговора, а затем подписанном обоими чиновниками и убранном в сейф, говорится, что была наиболее странная вещь, с которой он столкнулся за 40 лет государственной службы, пишет DW.com.

В докладе Мюллера, обнародованном 18 апреля, указывается, что в телефонной беседе с Роджерсом Трамп выразил сожаление в связи с начавшимся расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы и указал, что оно осложнило отношения с Москвой. В 2018 году Роджерс ушел с поста главы АНБ на пенсию.

Адвокат Трампа не считает противозаконным взаимодействие с РФ

Между тем адвокат Трампа Рудольф Джулиани не видит "ничего плохого" в связях предвыборной кампании 2016 года с Москвой. Попытки избирательного штаба Трампа получить информацию от представителей российской власти являются неблагоразумными, но не противозаконными, заявил он 21 апреля в эфире CNN.

При этом Джулиани сослался на встречу в июне 2016 года в Tramp Tower, в которой участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и бывший глава его избирательного штаба Пол Манафорт. Одновременно Джулиани отметил, что он сам не стал бы рекомендовать штабу Трампа контактировать с российскими чиновниками.

Демократы по-прежнему не исключают импичмент

Тем временем демократы продолжают считать возможным импичмент Трампу. "Препятствование правосудию, если оно доказано, повлечет за собой импичмент", - заявил глава юридического комитета палаты представителей США Джерролд Надлер в эфире телеканала NBC.

В свою очередь глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в интервью Fox News сослался на одно из положений доклада Мюллера, в котором указывается на право Конгресса принять решение о возможном нарушении закона Трампом. По его словам, в ближайшие недели демократы будут обсуждать эту тему. "Это будет очень важным решением", - отметил Шифф. 22 апреля демократы Палаты представителей проведут телефонную конференцию и обсудят дальнейшие шаги после публикации доклада Мюллера.

Доклад Роберта Мюллера

В опубликованном в середине апреля в неполной версии докладе Роберта Мюллера констатируется отсутствие доказательств незаконного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией, но спецпрокурор заключил, что команда Трампа явно надеялась выгадать от вмешательства России. Доклад также не освобождает Трампа со всей ясностью от обвинений в том, что он чинил препятствия органам юстиции.