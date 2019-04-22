Незадолго до назначения Мюллера Трамп обращался к главе АНБ

За два месяца до назначения весной 2017 года Роберта Мюллера спецпрокурором США президент страны Дональд Трамп звонил тогдашнему главе Агентства национальной безопасности (АНБ) Майку Роджерсу.
Трамп сообщил директору крупнейшей американской спецслужбы, что новости о связях его штаба на президентских выборах 2016 года с Россией не соответствуют действительности, и спросил, может ли тот каким-либо образом воспрепятствовать распространению этой информации, сообщило агентство AP.
Наиболее странное происшествие за 40 лет госслужбы
Роджерс и его заместитель Ричард Леджетт, присутствовавший при телефонном разговоре в конце марта 2017 года, были удивлены просьбой Трампа. В конспекте Леджетта, написанном на основании этого разговора, а затем подписанном обоими чиновниками и убранном в сейф, говорится, что была наиболее странная вещь, с которой он столкнулся за 40 лет государственной службы, пишет DW.com.
В докладе Мюллера, обнародованном 18 апреля, указывается, что в телефонной беседе с Роджерсом Трамп выразил сожаление в связи с начавшимся расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы и указал, что оно осложнило отношения с Москвой. В 2018 году Роджерс ушел с поста главы АНБ на пенсию.
Адвокат Трампа не считает противозаконным взаимодействие с РФ
Между тем адвокат Трампа Рудольф Джулиани не видит "ничего плохого" в связях предвыборной кампании 2016 года с Москвой. Попытки избирательного штаба Трампа получить информацию от представителей российской власти являются неблагоразумными, но не противозаконными, заявил он 21 апреля в эфире CNN.
При этом Джулиани сослался на встречу в июне 2016 года в Tramp Tower, в которой участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и бывший глава его избирательного штаба Пол Манафорт. Одновременно Джулиани отметил, что он сам не стал бы рекомендовать штабу Трампа контактировать с российскими чиновниками.
Демократы по-прежнему не исключают импичмент
Тем временем демократы продолжают считать возможным импичмент Трампу. "Препятствование правосудию, если оно доказано, повлечет за собой импичмент", - заявил глава юридического комитета палаты представителей США Джерролд Надлер в эфире телеканала NBC.
В свою очередь глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в интервью Fox News сослался на одно из положений доклада Мюллера, в котором указывается на право Конгресса принять решение о возможном нарушении закона Трампом. По его словам, в ближайшие недели демократы будут обсуждать эту тему. "Это будет очень важным решением", - отметил Шифф. 22 апреля демократы Палаты представителей проведут телефонную конференцию и обсудят дальнейшие шаги после публикации доклада Мюллера.
Доклад Роберта Мюллера
В опубликованном в середине апреля в неполной версии докладе Роберта Мюллера констатируется отсутствие доказательств незаконного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией, но спецпрокурор заключил, что команда Трампа явно надеялась выгадать от вмешательства России. Доклад также не освобождает Трампа со всей ясностью от обвинений в том, что он чинил препятствия органам юстиции.
Трамп заявил, что доклад Мюллера полностью оправдал его, но демократы, наоборот, считают, что этот документ подтверждает факт нечестного и аморального поведения президента. Они настаивают на обнародовании полной версии доклада Мюллера не позднее 1 мая. Конгрессмены-демократы хотят 23 мая лично допросить Роберта Мюллера. Подавляющее большинство республиканцев отказывается критиковать Трампа.