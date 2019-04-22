Пн, 22.04.2019
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Власти Шри-Ланки возложили ответственность за серию терактов на группировку "Таухид джамаат"

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Шри-Ланка.

ФОТО: LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP/Scanpix

Власти Шри-Ланки в понедельник обвинили группировку "Таухид джамаат" в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья, сообщает Bloomberg.

О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

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