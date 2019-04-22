Власти Шри-Ланки возложили ответственность за серию терактов на группировку "Таухид джамаат"

О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.