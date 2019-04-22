Аппетиты Погба могут сорвать его трансфер в "Реал"

Стали известны причины, по которым переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» может не состояться,передает sports.ru.
Намерениям мадридского клуба препятствуют три аспекта – желание «МЮ» сохранить игрока, зарплата француза и агент Мино Райола.
Сообщается, что оклад Погба составляет 17 миллионов евро после вычета налогов. Если мадридский клуб будет платить игроку столько же, он станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала».
Это может стать проблемой, поскольку в клубе внимательно относятся в иерархии зарплат. Кроме того, у «Реала» напряженные отношения с Райолой.