Аппетиты Погба могут сорвать его трансфер в "Реал"

Сообщается, что оклад Погба составляет 17 миллионов евро после вычета налогов. Если мадридский клуб будет платить игроку столько же, он станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала».

Это может стать проблемой, поскольку в клубе внимательно относятся в иерархии зарплат. Кроме того, у «Реала» напряженные отношения с Райолой.