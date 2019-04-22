Трое детей самого богатого человека Дании погибли при взрывах на Шри‐Ланке

Как отмечает телеканал, семья приехала на Шри-Ланку на пасхальные праздники. Имена погибших детей не разглашаются, но информацию об их гибели подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой также владеет Повлсен.

По данным СМИ, 46-летний Повлсен является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании, он также владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в 5,7 млрд долларов.

В 1975 году его отец основал магазин Bestseller, позже компания перешла Повлсену и теперь владеет такими брендами, как Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only. По данным The Daily Mail, доля Повлсена в Asos составляет почти 30 процентов.

Со своей женой Анной Повлсен познакомился, когда она начала работать в Bestseller. У пары родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак смертников стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.