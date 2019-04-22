Пн, 22.04.2019
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Канепи и Контавейт сохранили свои места в мировом рейтинге, Зопп потерял три позиции

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Anett Kontaveit.

ФОТО: JULIAN FINNEY / AFP

Эстонским теннисистам не удалось свои улучшить позиции в мировых рейтингах по сравнению с прошлой неделей.

Кайа Канепи и Анетт Контавейт в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации сохранили позиции прошлой недели: Контавейт располагается на 15-м месте, Канепи по-прежнему 79-я.

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп в рейтинге ATP потерял три позиции, опустившись на 177-е место.

У женщин в мировом табеле о рангах лидируют японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп  и чешка Петра Квитова. У мужчин в топ-3 находятся Новак Джокович, Рафаэль Надаль и  Александр Зверев.

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