Канепи и Контавейт сохранили свои места в мировом рейтинге, Зопп потерял три позиции

Кайа Канепи и Анетт Контавейт в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации сохранили позиции прошлой недели: Контавейт располагается на 15-м месте, Канепи по-прежнему 79-я.

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп в рейтинге ATP потерял три позиции, опустившись на 177-е место.

У женщин в мировом табеле о рангах лидируют японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова. У мужчин в топ-3 находятся Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Александр Зверев.