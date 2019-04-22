Электрические Hyundai и Kia можно будет настраивать с помощью смартфона

Владельцы электрокаров смогут использовать новую технологию для настройки возможностей разгона и замедления автомобиля, задавать параметры работы системы рекуперации энергии, ограничивать максимальную скорость, менять отзывчивость на нажатие педали газа и уровень потребления электроэнергии климатической установкой. Настройки можно сохранить в облаке и загрузить в новый автомобиль, пишет motor.ru.

Вдобавок приложение сможет предлагать фирменные настройки, которые учитывают уровень потребления энергии, расстояние до пункта назначения и состояние дорог. Предусмотрена и загрузка рекомендованных заводских параметров для агрессивного вождения, а также обмен настройками между пользователями. Персональная информация при этом будет защищена технологией блокчейн.