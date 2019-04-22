Пн, 22.04.2019
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  • Обслуживать авиалинию Таллинн-Минск «Белавиа» будет на новых самолетах

Обслуживать авиалинию Таллинн-Минск «Белавиа» будет на новых самолетах

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Самолет "Белавиа".

ФОТО: Andrey Rudakov / RIA Novosti

За последние пару дней флот белорусской авиакомпании «Белавиа» пополнили два самолета типа Embraer-195 и Embraer-175.

Всего предприятие заказало пять новых самолетов. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года, четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года, сообщает Rus.ERR.

Новые самолеты планируются использовать практически на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании, в том числе и на линии «Минск-Таллинн», которая будет открыта 30 мая.

Воздушные суда семейства E1 полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок.

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