Обслуживать авиалинию Таллинн-Минск «Белавиа» будет на новых самолетах

За последние пару дней флот белорусской авиакомпании «Белавиа» пополнили два самолета типа Embraer-195 и Embraer-175.
Всего предприятие заказало пять новых самолетов. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года, четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года, сообщает Rus.ERR.
Новые самолеты планируются использовать практически на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании, в том числе и на линии «Минск-Таллинн», которая будет открыта 30 мая.
Воздушные суда семейства E1 полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок.