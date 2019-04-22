Фото: на заправках Эстонии появился бензин E10

95-й бензин с биодобавками прибыл на первые заправки, но несмотря на это, цена на находящихся в одном районе заправках остается прежней, сообщает Tarbija24.
Например, на находящейся в начале Петербургского шоссе заправке цена бензина E10 составляет 1,429 евро на литр. А на расположенных рядом заправках Circle K и Neste цена прежнего 95-го бензина точно такая же - 1,429 евро.
Глава Alexela Алан Вахт ранее сказал Postimees, что с приходом биотоплива цены на заправках вырастут на два цента.
Неделю назад, когда биотоплива на заправках еще не было, 95-й стоил как и сегодня – 1,429 евро за литр.