Фото: на заправках Эстонии появился бензин E10

Например, на находящейся в начале Петербургского шоссе заправке цена бензина E10 составляет 1,429 евро на литр. А на расположенных рядом заправках Circle K и Neste цена прежнего 95-го бензина точно такая же - 1,429 евро.

Глава Alexela Алан Вахт ранее сказал Postimees, что с приходом биотоплива цены на заправках вырастут на два цента.