Пн, 22.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Китай по невообразимой цене!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Китай по невообразимой цене!

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Китайская стена.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 44 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 122 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 125 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 275 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 87 евро

Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 288 евро

Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 392 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 413 евро (есть и дешевле)

Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 576 евро

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