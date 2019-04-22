Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Китай по невообразимой цене!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 125 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 275 евро
Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 87 евро
Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 288 евро
Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 392 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 413 евро (есть и дешевле)
Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 576 евро