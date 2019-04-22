Велопатрули скорой помощи будут работать в Таллинне и этим летом

Велопатруль Таллиннской скорой помощи может, скорее всего, работать и этим летом, с начала июня до конца августа. Его основные маршруты пролегают по улицам Старого города и центральной части столицы.
«Сейчас с Больничной кассой достигнута договоренность о работе велопатруля «неотложки» все три летних месяца в центре Таллинна. Прошлое лето выдалось для работающих на велосипеде медиков очень напряженным, посмотрим, позволит ли предстоящим летом погода работать в этом году», - сказал главный врач Таллинской скорой помощи Рауль Адлас.
Велосипедная бригада скорой помощи оснащена дефибриллятором, средствами для реанимации пострадавших и оказания помощи, средствами связи, а также приборами для позиционирования и навигации. В среднем велопатруль прибывает на место за три с половиной минуты.
В зависимости от характера вызова одновременно с велопатрулем реагирует также ближайшая машина скорой помощи, чтобы при необходимости доставить в больницу стабилизированного велопатрулем пациента. Большинство не нуждающихся в госпитализации пациентов велопатруль обслуживает самостоятельно.
Велопатрули скорой помощи впервые заработали в рамках пилотного проекта в центре и Старом городе Таллинна в 2009 году.