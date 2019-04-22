Фирма Gemalto проиграла в суде спор Департаменту полиции и погранохраны

В четверг Таллиннский окружной суд обнародовал постановление, которым было признано правомочным решение Департамента полиции и погранохраны признать успешным предложение по поставкам ИД-карт, сделанное нынешним договорным партнером. Тем самым Департамент полиции и погранохраны в двух судебных инстанциях получил подтверждение, что связанный с поставками ИД-карт государственный тендер был проведен корректно и что заключение договора с французским предприятием Idemia было правомочным.

Спор между Gemalto и Департаментом полиции и погранохраны касается договора, заключенного в рамках прошедшего в 2017 году тендера по производству ИД-карт.

Департамент заключил с французским предприятием Oberthur Technologies (переименовано в Idemia) договор о производстве ИД-карт, карт вида на жительство, digi-ID и дипломатических удостоверений личности. Максимальная ориентировочная стоимость пятилетнего договора составляет около 40 миллионов евро.