Опрос: Раймонд Кальюлайд отберет больше всего голосов у Партии реформ

Согласно результатам опроса, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees, покинувший ряды Центристской партии и баллотирующийся в Европарламет в качестве независимого кандидата Раймонд Кальюлайд пользуется популярностью у электората Партии реформ.
Исследование показало, что на выборах в Европарламент свой голос Раймонду Кальюлайду готовы отдать почти 10 процентов опрошенных.
Интересно, что почти 40 процентов сторонников Кальюлайда на выборах в Рийгикогу проголосовали бы за Партию реформ. На основании этих данных можно предположить, что Кальюлайд может отобрать у Партии реформ около четырех процентов голосов.
Также кандидатура Кальюлайда привлекает сторонников партии «Ээсти 200» - примерно 17 процентов людей, отдавших предпочтение экс-центристу, на выборах в Рийгикогу отдали бы голоса за эту партию.
13 процентов голосов приходится на долю людей, поддерживающих Центристскую партию, показало исследование Kantar Emor.
Опрос проводился с 12 по 17 апреля. У респондентов спрашивали, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. В качестве дополнительного вопроса у людей спрашивали, какую партию они бы поддержали, если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра.