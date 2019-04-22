Опрос: Раймонд Кальюлайд отберет больше всего голосов у Партии реформ

Исследование показало, что на выборах в Европарламент свой голос Раймонду Кальюлайду готовы отдать почти 10 процентов опрошенных.

Интересно, что почти 40 процентов сторонников Кальюлайда на выборах в Рийгикогу проголосовали бы за Партию реформ. На основании этих данных можно предположить, что Кальюлайд может отобрать у Партии реформ около четырех процентов голосов.

Также кандидатура Кальюлайда привлекает сторонников партии «Ээсти 200» - примерно 17 процентов людей, отдавших предпочтение экс-центристу, на выборах в Рийгикогу отдали бы голоса за эту партию.

13 процентов голосов приходится на долю людей, поддерживающих Центристскую партию, показало исследование Kantar Emor.