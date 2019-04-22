Картина дня: итоги выборов на Украине, случай на автомойке и пестрое прошлое Мартина Хельме

СМИ России о результатах выборов на Украине

Сокрушительная победа шоумена и актера Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, естественно, стала темой номер один во всех СМИ России. Читайте далее...

Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ночь на понедельник, 22 апреля, заявил, что обратился к главам Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять для него незаконный запрет на въезд в Украину. Читайте далее...

Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

Председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ночь на понедельник, 22 апреля, поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, не дожидаясь окончательных итогов голосования. Читайте далее...

Зеленский о Порошенко: «Вы хотите, чтобы я его назначил министром?»

Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, подчеркнул, что ошибок в его предвыборной кампании не было. Читайте далее...

Хейти Хяэль: надеюсь, что в мае министр Рейнсалу не отправится в Москву со счетом за ущерб от оккупации

Крупные предприниматели Эстонии рассказали в прямом эфире Rus.Postimees, зачем они ездили в Москву c президентом Кальюлайд и что они там нашли. Читайте далее...

Рассеянность человека привела к эвакуации Ülemiste: на место вызвали полицию, спасателей, саперов и медиков

Сегодня до полудня к торговому центру Ülemiste были отправлены полиция, спасатели, скорая помощь и группа саперов из-за найденого возле входа чемодана. Читайте далее...

Фото читательницы: в Таллинне щетка автомойки разбила лобовое стекло и пробила крышу машины

Жительница Таллинна Виктория решила в очередной раз помыть машину на автомойке Circle K, но вместо чистого автомобиля получила разбитое лобовое стекло и крышу. Представитель автомойки заверяет, что никаких технических сбоев не было и предприятие в произошедшем не виновато. Читайте далее...

Юри Ратас после встречи с президентом: «Время покажет»

После встречи с президентом Керсти Кальюлайд Юри Ратас дал небольшое видеоинтервью. Читайте далее...

Пестрое прошлое Мартина Хельме как бизнесмена: «Это не касается Большого Брата»

Будущий министр финансов Мартин Хельме отметит послезавтра свой 43-й день рождения. По словам друзей, он интеллигентный и уверенный в себе человек, самая большая проблема которого – поверхностность. Если же взглянуть в бизнес-прошлое будущего министра, легко понять, почему о нем сложилось такое мнение. Читайте далее...

Специалист, приглашенный для спасения Tere от банкротства, покидает высокий пост

По сообщению Majandus24, 8 мая член правления молочной промышленности Tere и Farmi Катре Кываск покидает пост председателя предприятий, объясняя это тем, что ее миссия выполнена. Читайте далее...

В Operail грядут сокращения

Совет Operail решил удовлетворить предложение предприятия о реструктуризации Тапаского депо, в результате чего Operail направит больше ресурсов на строительство локомотивов. Читайте далее...

Фирма Gemalto проиграла в суде спор Департаменту полиции и погранохраны

Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию фирмы Gemalto, в которой предприятие требовало аннулировать решение о победе в конкурсе на поставки ИД-карт. Читайте далее...

Фото: на заправках Эстонии появился бензин E10