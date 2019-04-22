Чиновники по охране памятников старины требуют сохранить старое здание терминала аэропорта

Департамент охраны памятников старины сообщил в письме, адресованном Таллиннскому аэропорту, что хотя старое здание пассажирского терминала не находится под охраной, в ходе перестройки аэропорта его следует сохранить. Если зданию будет угрожать опасность, ведомство готово быстро начать производство по включению его в список охраняемых объектов, передает Rus.ERR.