Чиновники по охране памятников старины требуют сохранить старое здание терминала аэропорта

Департамент охраны памятников старины сообщил в письме, адресованном Таллиннскому аэропорту, что хотя старое здание пассажирского терминала не находится под охраной, в ходе перестройки аэропорта его следует сохранить. Если зданию будет угрожать опасность, ведомство готово быстро начать производство по включению его в список охраняемых объектов, передает Rus.ERR.
Генеральный директор Департамента охраны памятников старины Сийм Райе отметил в письме, что из опубликованных в СМИ иллюстрирующих материалов следует, что историческое здание не планируют сохранить.
"Мы хотим повторить, что старое здание пассажирского терминала Таллиннского аэропорта – это уникальный объект, часть истории авиации. В данный момент здание не находится под охраной как национальный культурный памятник, но оценивается как ценный образец архитектуры XX века", – цитирует Райе ERR Uudised.