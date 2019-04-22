В столице Шри-Ланки произошел новый взрыв

Сообщается, что автомобиль находился у церкви, пострадавшей во вчерашнем теракте. Взрывное устройство сработало, когда саперы пытались его обезвредить, передает «Лента.ру».

В Шри-Ланке накануне, 21 апреля, произошло восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 290 человек, более 500 ранены. Среди погибших - 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Взрывы прогремели в Коломбо и его пригороде во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Седьмой взрыв — рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний — в районе Дематагода.