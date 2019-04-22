Житель Эстонии заметил на улице странную прохожую и позвонил в полицию. Как оказалось, не напрасно

81-летняя жительница Валгамаа должна была пойти с собакой гулять во двор, но за короткое время оказалась в Вильяндимаа. К счастью, ее заметил внимательный житель Каркси-Нуйас и ее нашли еще до того, как стало известно о ее исчезновении, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Даму нашел вчера 75-летний Ильмар, пишет в Facebook Лыунаская префектура.
Он занимался своими повседневными делами, когда в поле зрения попалась проходящая мимо дама с седыми волосами и в красном пальто. Эта встреча могла ограничиться лишь взглядом, если бы Ильмар не обратил внимание, что дама будто находится в помешательстве. Он подошел к ней, завел разговор и понял, что не все в порядке. Ильмар позвонил на номер 112 и вызвал на помощь полицию.
Патрульные полицейские вели беседы с дамой, когда в Центр тревоги сообщили, что в Валгамаа пропала 81-летняя женщина, у которой такое же красное пальто. Она должна была гулять во дворе с собакой, но вдруг пропала.
Патруль вернул потерявшуюся домой. «Даму нашли еще до того, как сообщили о ее пропаже. И это благодаря Ильмару с орлиным зрением и добрым сердцем», - отметила префектура.