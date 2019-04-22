Житель Эстонии заметил на улице странную прохожую и позвонил в полицию. Как оказалось, не напрасно

Он занимался своими повседневными делами, когда в поле зрения попалась проходящая мимо дама с седыми волосами и в красном пальто. Эта встреча могла ограничиться лишь взглядом, если бы Ильмар не обратил внимание, что дама будто находится в помешательстве. Он подошел к ней, завел разговор и понял, что не все в порядке. Ильмар позвонил на номер 112 и вызвал на помощь полицию.