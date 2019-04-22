Видеоинтервью с Рийной Сольман: "Вопрос интеграции тоже отчасти будет задачей министра по делам народонаселения"

«Настроение было позитивным, разговор – конструктивным. Как мы знаем, Министерство внутренних дел должно быть представлено двумя министрами, чтобы лучше организовать его работу», - сказала Рийна Сольман журналистам.

На вопрос, какими мыслями она поделилась с президентом, кандидат на пост министра по делам народонаселения ответила: «Я должна раскрыть тайну, которую знает каждый журналист – мы с президентом были коллегами в Eesti Energia, поэтому она уже давно в курсе моих позиций. Поэтому об этом она меня не спрашивала».

Журналисты поинтересовались: является ли она тем кандидатом, которого президент одобрит? Рийна Сольман ответила, что у нее сложилось такое ощущение: «Не было вопроса – да или нет, мы обсуждали рабочие моменты, и президент подсказала несколько интересных идей, которые министр по делам народонаселения мог бы реализовать. Например, мы коснулись вопроса матерей с детьми, как помочь им в возвращении на рынок труда».

Также у нее спросили, как будет происходить ее работа в будущем – каким образом будет организована работа министра по делам народонаселения: «Об этом я буду говорить, когда стану министром по делам народонаселения, поскольку сейчас по сравнению с другими министрами я нахожусь в ином положении. Если у всех уже есть проложенная колея, то портфель министра по делам народонаселения только формируется».

А что говорит коалиционный договор, чем министр должен заниматься в течение четырех лет: «В принципе об этом говорит преамбула Конституции – сохранение эстонского языка, культуры и нации».

Что для этого нужно сделать: «Беспокоиться о коренном народе и наших национальных меньшинствах, решать вопросы диаспоры – чтобы все эстонцы были задействованы».

А какой из вопросов ближе всего Рийне Сольман – наш потомки и семьи с детьми? «Семьи с детьми, конечно, являются моим приоритетом – равно, как и всего правительства. Но, конечно, важно, как поддержать семьи, молодых матерей, молодых отцов – вопросы образования и культуры здесь очень близки».

Является ли задачей министра по делам народонаселения интеграция разных национальных групп? «Частично, да. Сейчас этой задачей в основном занимаются Министерство культуры и частично Министерство образования, но отчасти этот вопрос будет находиться и в ведении министра по делам народонаселения».

Журналисты также напомнили о том, что на минувших выходных канцлер юстиции указала на часть налоговой системы нового правительства, которая лишает оставшихся без отца детей и вдов части дохода, поскольку пособие по потери кормильца включается в общий доход и облагается налогами. Будет ли изменение этой системы задачей Рийны Сольман? «Точного ответа по системе налогообложения я сейчас дать не могу. Это относится к Министерству финансов и правительству в целом, поскольку вопрос связан с бюджетом. Если в бюджете есть возможность что-то улучшить, это обязательно будет сделано».