Опасно, пить нельзя: Департамент здоровья нашел в питьевой воде мышьяк

Согласно пробе, взятой из находящейся в деревне Кауда скважины, содержание мышьяка в воде составляет 25 мкг/л, что превышает разрешенную норму на 15 мкг/л. Также Инспекция по защите окружающей среды по рекомендации Департамента здоровья взяла пробы в двух расположенных рядом скважинах в деревнях Этте и Унди. Результаты двух проб показали превышение разрешенных норм мышьяка - 25 мкг/л и 26 мкг/л. Для определения зоны распространения питьевой воды с превышением нормы департамент взял пробы также в скважинах Варамыйза, Вара и Кооза. В скважине Таммисту, которая также находится поблизости, содержание мышьяка замеряли в конце прошлого года, но превышение нормы не было обнаружено.