Опасно, пить нельзя: Департамент здоровья нашел в питьевой воде мышьяк

Департамент здоровья и Инспекция по защите окружающей среды обнаружили в питьевой воде трех скважин в Тартумаа в волости Пейпсияэре превышающее нормы содержание мышьяка, владельцы недвижимости оповещены о находке.
Согласно пробе, взятой из находящейся в деревне Кауда скважины, содержание мышьяка в воде составляет 25 мкг/л, что превышает разрешенную норму на 15 мкг/л. Также Инспекция по защите окружающей среды по рекомендации Департамента здоровья взяла пробы в двух расположенных рядом скважинах в деревнях Этте и Унди. Результаты двух проб показали превышение разрешенных норм мышьяка - 25 мкг/л и 26 мкг/л. Для определения зоны распространения питьевой воды с превышением нормы департамент взял пробы также в скважинах Варамыйза, Вара и Кооза. В скважине Таммисту, которая также находится поблизости, содержание мышьяка замеряли в конце прошлого года, но превышение нормы не было обнаружено.
Департамент здоровья оповестил потребителей воды зоны, где были обнаружены превышение нормы содержания мышьяка. Такую воду нельзя пить или использовать для приготовления пищи. В небольшой концентрации, то есть в количестве 25 мкг/л мышьяк не вызовет острого отравления. Ежедневное употребление питьевой воды с превышенной нормой содержания мышьяка увеличивает риск возникновения рака легких, мочевого пузыря и почек, существует также большая вероятность появления специфических повреждений кожи.
Причина появления мышьяка в питьевой воде еще устанавливается.