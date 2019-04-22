Пн, 22.04.2019
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Российские чиновники приедут в Эстонию с проверкой

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Värske kilu.

ФОТО: Maria Joost

Эксперты Россельхознадзора на этой неделе посетят рыбоперерабатывающие предприятия Эстонии, а также проинспектируют работу системы надзора за качеством рыбной продукции.

Об этом BNS сообщил в понедельник заместитель Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда, по словам которого интерес сектора к возможностям экспорта рыбной продукции в Россию очень велик. «Целый ряд предприятий рыбоперерабатывающей промышленности Эстонии хочет экспортировать свою продукцию в Россию, однако из-за сохраняющихся ограничений такая возможность на сегодняшний день есть только у одного эстонского предприятия», - отметил Калда.

Предыдущий визит российских экспертов Россельхознадзора в Эстонию с целью проверки рыбоперерабатывающих предприятий состоялся в 2016 году. По его итогам разрешение экспортировать свою продукцию в Россию получило одно эстонское предприятие - DGM Shipping. В ходе последней контрольной поездки аудиторы сформулировали ряд замечаний, выполнение которых теперь намерены проверить.

В ходе предстоящей инспекционной поездки российские эксперты проверят работу четырех рыбоперерабатывающих предприятий в Харьюском и Пярнуском уездах, а также на острове Сааремаа, посетят лаборатории пищевого контроля Ветеринарно-пищевого департамента.

В марте руководство Россельхознадзора известило эстонский департамент о своем намерении посетить Эстонию с контрольным рейдом. Ветеринарно-пищевой департамент предложил российским аудиторам приехать с проверкой в апреле.

Летом 2015 года Россельхознадзор ввел запрет на импорт в Россию рыбной продукции из Эстонии и Латвии, утверждая, что предприятия этих стран нарушают требования продовольственной и ветеринарной безопасности.

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