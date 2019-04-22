Таллиннский университет аннулировал диплом Райнера Вакра, но дал ему шанс сохранить степень магистра

В понедельник ректор Таллиннского университета Тийт Ланд решил признать недействительным диплом бакалавра Райнера Вакра и дать ему возможность сохранить степень магистра: для этого политик в течение двух лет должен написать новую бакалаврскую работу.
При вынесении решения университет руководствовался предложением академической комиссии аннулировать диплом из-за обнаруженного масштабного плагиата, передает Rus.ERR.
Университет не будет возбуждать дело в отношении диплома магистра Вакра, если он в течение двух лет выполнит условия окончания бакалавриата, в том числе напишет новую бакалаврскую работу.
Райнер Вакра подтвердил Postimees, что планирует написать бакалаврскую работу.
«В сфере окружающей среды происходит много интересного, поэтому с выбором темы проблем не должно быть. Но управление отходами и, в первую очередь, их предотвращение, - это те темы, которые мне подходят», - прокомментировал Райнер Вакра.
По его словам, школьное образование - это ценность, которая остается с человеком до конца жизни: «Я с самого начала пообещал уважать любое решение университета. Благодарю Таллиннский университет за возможность написать и защитить новую дипломную работу и планирую сделать это при первой возможности».