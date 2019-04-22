Таллиннский университет аннулировал диплом Райнера Вакра, но дал ему шанс сохранить степень магистра

При вынесении решения университет руководствовался предложением академической комиссии аннулировать диплом из-за обнаруженного масштабного плагиата, передает Rus.ERR.

Университет не будет возбуждать дело в отношении диплома магистра Вакра, если он в течение двух лет выполнит условия окончания бакалавриата, в том числе напишет новую бакалаврскую работу.

Райнер Вакра подтвердил Postimees, что планирует написать бакалаврскую работу.

«В сфере окружающей среды происходит много интересного, поэтому с выбором темы проблем не должно быть. Но управление отходами и, в первую очередь, их предотвращение, - это те темы, которые мне подходят», - прокомментировал Райнер Вакра.