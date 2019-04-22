Пн, 22.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • ЧП на заправке в Таллинне: мужчина устроил дебош и грозился взорвать гранату

ЧП на заправке в Таллинне: мужчина устроил дебош и грозился взорвать гранату

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Заправка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В воскресенье, 21 апреля, в 00.25 патрули G4S получили вызов на заправку в Таллинне в районе Кристийне, где мужчина беспокоил клиентов и отказывался уходить.

Приехавшие через несколько минут охранники обнаружили мужчину на улице возле заправки. Он заявил охранникам, что хочет в полицию и спать.

Охранники попросили его уйти, на что получили ответ, что у него в кармане граната и он может все здесь взорвать. По словам охранников, было видно, что в кармане у дебошира ничего нет, но все же они вызвали полицию.

Полиция отреагировала усиленным составом. Также на место отправили скорую помощь, спасателей и саперов.

Взрывного устройства у нарушителя не нашли, но полиция задержала его за тяжкое нарушение общественного порядка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ