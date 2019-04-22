ЧП на заправке в Таллинне: мужчина устроил дебош и грозился взорвать гранату

Приехавшие через несколько минут охранники обнаружили мужчину на улице возле заправки. Он заявил охранникам, что хочет в полицию и спать.

Охранники попросили его уйти, на что получили ответ, что у него в кармане граната и он может все здесь взорвать. По словам охранников, было видно, что в кармане у дебошира ничего нет, но все же они вызвали полицию.