ЧП на заправке в Таллинне: мужчина устроил дебош и грозился взорвать гранату

В воскресенье, 21 апреля, в 00.25 патрули G4S получили вызов на заправку в Таллинне в районе Кристийне, где мужчина беспокоил клиентов и отказывался уходить.
Приехавшие через несколько минут охранники обнаружили мужчину на улице возле заправки. Он заявил охранникам, что хочет в полицию и спать.
Охранники попросили его уйти, на что получили ответ, что у него в кармане граната и он может все здесь взорвать. По словам охранников, было видно, что в кармане у дебошира ничего нет, но все же они вызвали полицию.
Полиция отреагировала усиленным составом. Также на место отправили скорую помощь, спасателей и саперов.
Взрывного устройства у нарушителя не нашли, но полиция задержала его за тяжкое нарушение общественного порядка.