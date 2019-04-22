Спасательный департамент начинает готовить жителей Эстонии к чрезвычайным ситуациям

«Исследования показывают, что более половины населения Эстонии ничего не делало для того, чтобы предотвратить или свести к минимуму потенциальные чрезвычайные ситуации. Даже отключение электричества, центрального отопления или водоснабжения на несколько дней создает более чем половине жителей Эстонии проблемы с отоплением, приготовлением пищи или, например, зарядкой мобильных телефонов. Во время кризисной ситуации люди не всегда могут получить помощь так быстро, как им хотелось бы, поэтому каждому из нас надо задать себе вопрос: знаю ли я, как действовать, если в Эстонии станет недоступной какая-либо жизненно важная услуга?» - рассказал эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала.

Поэтому в домашние консультации, которые дают спасатели, отныне включена и тема готовности к чрезвычайным ситуациям. «Практика показывает, что жителям Эстонии вероятнее всего грозит оказаться в центре кризиса, обусловленного экстремально плохой погодой. Во время консультации спасатели рассказывают людям о рисках конкретного региона и о том, какие опасности могут подстерегать каждого из нас, что необходимо иметь дома на случай чрезвычайной ситуации и как себя вести, если с нами произойдет несчастье», - дополнил Виркала.

С инструкциями о том, как подготовится к кризисным ситуациям и справится с ними, можно ознакомится на сайте www.kriis.ee. Печатное издание инструкций доступно во всех библиотеках страны и вскоре будет доступно в школах. Инструкции, изданные на трех языках, – на русском, эстонском и английском – составлены в сотрудничестве с экспертами из многочисленных учреждений и организаций под эгидой рабочей группы по защите населения Государственной канцелярии.

Помимо готовности к чрезвычайным ситуациям, в фокусе домашних консультаций также и наличие датчика угарного газа. Датчик угарного газа обязателен в тех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка. Например, датчик угарного газа необходимо установить в ванной комнате, где работает газовая колонка. Датчик угарного газа Спасательный департамент советует установить и в том случае, если в доме печное отопление, камин, плита, котел и прочее: такие отопительные приборы тоже могут способствовать возникновению опасного угарного газа.

Также в центре внимания спасателей по-прежнему наличие дымового датчика, первичные средства для тушения пожара, отопительные системы и электроприборы, использование открытого огня и привычки людей.

Цель Спасательного департамента – помочь людям сделать свое жилище более безопасным и тем самым уменьшить количество пожаров. В 2018 году произошло 730 пожаров в жилых помещениях в которых погибло 50 человек.

В ходе домашней консультации спасатели оценивают пожароопасность жилища и дают дельные советы, как улучшить ситуацию. В 2018 году спасатели ведомства вместе с добровольными дружинами проконсультировали 22 986 дома.

Спасательный департамент консультирует жильцов квартир и помогает заметить опасности. Ответственность за безопасность лежит все же на самом человеке. Цель домашних консультаций – дать людям дельный совет, а не нагрянуть с проверкой или оштрафовать.