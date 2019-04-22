Будущий министр сельской жизни: «Нужно заниматься сетью сельских дорог»

«Очень приятная встреча была. Темы – жизнь на селе, сельское предпринимательство, сельское хозяйство, рыболовство. Также международные отношения, Европейский союз, темы финансирования», - перечислил будущий министр сельской жизни.

Журналисты поинтересовались, насколько коснулись темы риторики EKRE. «Конечно, коснулись. По поводу своих высказываний я уже пару раз говорил, и эту темы мы прекрасно решили», - сказал Ярвик, добавив, что он не писал ничего особенного, просто собирал клики. Конечно, написанное было глупостью, и больше он такого обещает не делать.

Президент сказала Рийне Сольман, что риторика EKRE вызывает беспокойство и раскалывает общество, а как считает Ярвик: «Я считаю, что риторика EKRE уже меняется потихоньку и изменится еще. Я не вижу проблемы».

На вопрос, - видит ли он проблему в раскалывающей общество риторике - будущий министр ответил вопросом: «А для чего нужно раскалывать общество?»

Журналисты также спросили, как ему показалось – удовлетворили ли его объяснения президента, и утвердит ли она его в должности? «Я думаю, да, мы расстались, как хорошие друзья».

На просьбу привести пару проблем в сельской жизни, которые он считает самыми острыми, и их возможные решения, Ярвик сказал: «Мне ближе всего тема сети сельских дорог, но для решения этой проблемы нужны время и деньги. Этим нужно начинать сразу заниматься, чтобы через год-два-три появился результат. Также сейчас нужно провести аудит уровня бюрократии. Селяне жалуются, что очень много возложено на их плечи – в виде разных отчетов и других таких вещей». Его попросили уточнить, касается ли это европейских проектов, на что он ответил, что скорее это - внутригосударственные дела: собираются разные данные, и их объем все увеличивается и увеличивается. «Селянину приходится целый день посвящать тому, чтобы привести в порядок свои бумажные дела. И сейчас это не самое важное занятие, нужно смотреть, чтобы трактор был в порядке и работал», - сказал Ярвик.

Попросили его и рассказать о себе: «Вы совсем новый человек. В чем заключается ваш личный опыт в сельской или сельхоз жизни?» «Опыт есть. С 90-х годов, когда мы получили назад отцовский хутор, я являюсь хуторянином. Активно, в течение 10 лет занимался хутором – выращивал злаки, картошку, морковь и другие овощи. А после я пошел руководить волостью, на хутор времени не хватало, но я кошу траву и все в порядке».

Ярвика вернули к теме сельских дорог и попросили рассказать, что он планирует там сделать. «Ездили ли вы в деревню весной или осенью – в дождливый период, когда на машине просто не проехать, - спросил он у журналиста. - А если дороги весной и осенью еще и в дырках, то совсем дело плохо. На дорогах с черным покрытием или асфальтом таких проблем нет. Это то, чего городской житель не может оценить». А где коалиция найдет на это деньги? «Мы будем работать над этим. И я считаю, что это должно быть сотрудничество двух-трех министерств».

Посчитало ли, сколько на это нужно денег? «Я не осмелюсь называть цифры. Как член комиссии при Департаменте шоссейных дорог я знаю, сколько это километров дорог, но я не буду называть сумм. Они очень большие. Много уже сделано, но есть еще очень много километров. Черное покрытие дешевле, оно не настолько устойчивое, но это принесло бы большое облегчение селянам».