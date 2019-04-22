Власти Нарвы готовы выполнить требования канцлера юстиции, но хотят дождаться решения суда

Не хватает денег - не будет помощи?

В октябре канцлер права Юлле Мадизе решила обратиться в Государственный суд, прося его отменить сразу 11 принятых нарвским горсобранием документов, регулирующих оказание социальных услуг. Суть претензий канцлера права сводится к тому, что местные власти обязаны оказывать социальную помощь тем местным жителям, которые в ней нуждаются, и оказывать ее в необходимом объеме. Нарвские власти же, по мнению канцлера права, исходили не из потребностей людей, а из имеющихся в бюджете средств, и люди получали помощь не в полном объеме.

Татьяна Пацановская, руководившая в то время Департаментом социальной помощи, сообщала, что этот департамент подготовил проект единого Порядка об оказании социальных услуг. Но социальная комиссия горсобрания решила внести в документ как раз те ограничения, которые были в старых документах и которые посчитала неприемлемыми канцлер права.

На фоне этого скандала горуправа объявила конкурс на должность директора Департамента социальной помощи, и со 2 января эту должность заняла Елена Васильева.

Ждут решения суда

Елена Васильева заверяет, что за время ее работы Департамент социальной помощи еще никому не отказал по причина отсутствия денег в бюджете.

“С первого дня, когда я пришла на работу, мы создали рабочую группу, которая состоит из руководителей отделов, туда же входит Татьяна Стольфат, руководитель нашего нарвского социального центра, и туда входит юрист, который обслуживает социальную сферу от горуправы - Рейн Пяртель. Мы встречались, наверное, уже раз восемь”, - рассказала новый директор департамента.

Если в прошлом году в Департаменте социальной помощи готовился единый документ, регулирующий оказание всех услуг, то теперь по совету юриста решили написать отдельный документ на каждую социальную услугу, оказываемую в Нарве. Большая часть этой работы сейчас сделана.

По словам Елены Васильевой, она поддерживает контакт с советниками канцлера права, а также с депутатами городского собрания. Именно горсобрание должно принять или отклонить новые порядки, регулирующие работу социальных служб в Нарве.

“Решение Государственного суда будет для нас руководством к действию, - говорит Елена Васильева. - Мы ждем этого решения. Но мы не просто перелистали документы, мы уже практически всё переработали”.

По мнению юриста Рейна Пяртеля, решение Госсуда появится никак не раньше июля, а возможно и позже.