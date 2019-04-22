Власти Нарвы готовы выполнить требования канцлера юстиции, но хотят дождаться решения суда

Государственный суд до сих пор не вынес решения по жалобе канцлера права Юлле Мадизе на городские власти Нарвы. По мнению канцлера права, в Нарве неправильно регулируется оказание социальной помощи, из-за чего часть нуждающихся оказывается без помощи. Новый руководитель Департамента социальной помощи Нарвы Елена Васильева рассказала, что документы, соответствующие требованиям канцлера права готовятся, но город хотел бы дождаться решения Госсуда, прежде чем что-то менять.
Не хватает денег - не будет помощи?
В октябре канцлер права Юлле Мадизе решила обратиться в Государственный суд, прося его отменить сразу 11 принятых нарвским горсобранием документов, регулирующих оказание социальных услуг. Суть претензий канцлера права сводится к тому, что местные власти обязаны оказывать социальную помощь тем местным жителям, которые в ней нуждаются, и оказывать ее в необходимом объеме. Нарвские власти же, по мнению канцлера права, исходили не из потребностей людей, а из имеющихся в бюджете средств, и люди получали помощь не в полном объеме.
Татьяна Пацановская, руководившая в то время Департаментом социальной помощи, сообщала, что этот департамент подготовил проект единого Порядка об оказании социальных услуг. Но социальная комиссия горсобрания решила внести в документ как раз те ограничения, которые были в старых документах и которые посчитала неприемлемыми канцлер права.
На фоне этого скандала горуправа объявила конкурс на должность директора Департамента социальной помощи, и со 2 января эту должность заняла Елена Васильева.
Ждут решения суда
Елена Васильева заверяет, что за время ее работы Департамент социальной помощи еще никому не отказал по причина отсутствия денег в бюджете.
“С первого дня, когда я пришла на работу, мы создали рабочую группу, которая состоит из руководителей отделов, туда же входит Татьяна Стольфат, руководитель нашего нарвского социального центра, и туда входит юрист, который обслуживает социальную сферу от горуправы - Рейн Пяртель. Мы встречались, наверное, уже раз восемь”, - рассказала новый директор департамента.
Если в прошлом году в Департаменте социальной помощи готовился единый документ, регулирующий оказание всех услуг, то теперь по совету юриста решили написать отдельный документ на каждую социальную услугу, оказываемую в Нарве. Большая часть этой работы сейчас сделана.
По словам Елены Васильевой, она поддерживает контакт с советниками канцлера права, а также с депутатами городского собрания. Именно горсобрание должно принять или отклонить новые порядки, регулирующие работу социальных служб в Нарве.
“Решение Государственного суда будет для нас руководством к действию, - говорит Елена Васильева. - Мы ждем этого решения. Но мы не просто перелистали документы, мы уже практически всё переработали”.
По мнению юриста Рейна Пяртеля, решение Госсуда появится никак не раньше июля, а возможно и позже.
“Такого противостояния, которое было осенью, сейчас нет. Мы работаем”, - заверяет Елена Васильева.