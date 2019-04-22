Работникам кружков, спортивных секций и детсадов в Нарве с мая повысят зарплаты

Речь идет о работниках школ по интересам и спортивных школ, дома культуры, библиотеки и детсадов.

“Мы планируем повышение заработных плат порядка 678 ставок”, - заявил мэр.

Когда в очередной раз повысилась минимальная зарплата, у части работников зарплата не изменилась (среди них, например, те, кто получал немного больше “минималки”). Прежде всего, зарплата вырастет именно у них.

“Ориентировочно, в среднем повышение составит порядка 20%, но, как я уже говорил раньше, каждая ставка будет рассматриваться руководителем департамента отдельно”, - сказал Алексей Евграфов.

Во сколько повышение обойдется городскому бюджету, мэр пока не готов сообщить - расчеты еще не закончены.