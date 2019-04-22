Работникам кружков, спортивных секций и детсадов в Нарве с мая повысят зарплаты

Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, что после реструктуризации городских департаментов и сокращения штатов, планируется повышение зарплаты не только чиновникам и специалистам этих департаментов, но и работникам подведомственных учреждений Отдела культуры и Департамента социальной помощи.
Речь идет о работниках школ по интересам и спортивных школ, дома культуры, библиотеки и детсадов.
“Мы планируем повышение заработных плат порядка 678 ставок”, - заявил мэр.
Когда в очередной раз повысилась минимальная зарплата, у части работников зарплата не изменилась (среди них, например, те, кто получал немного больше “минималки”). Прежде всего, зарплата вырастет именно у них.
“Ориентировочно, в среднем повышение составит порядка 20%, но, как я уже говорил раньше, каждая ставка будет рассматриваться руководителем департамента отдельно”, - сказал Алексей Евграфов.
Во сколько повышение обойдется городскому бюджету, мэр пока не готов сообщить - расчеты еще не закончены.
На заседание городского собрания в ближайший четверг управа планирует представить два проекта документов - новые уровни зарплат работников и новую структуру городских департаментов. Если они будут приняты депутатами, сокращения и изменения в департаментах начнутся с 1 июня, а зарплаты повысятся уже с 1 мая.