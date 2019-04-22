Пн, 22.04.2019
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  • Работникам кружков, спортивных секций и детсадов в Нарве с мая повысят зарплаты

Работникам кружков, спортивных секций и детсадов в Нарве с мая повысят зарплаты

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Нарвский дом культуры "Ругодив".

ФОТО: Николай Андреев

Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, что после реструктуризации городских департаментов и сокращения штатов, планируется повышение зарплаты не только чиновникам и специалистам этих департаментов, но и работникам подведомственных учреждений Отдела культуры и Департамента социальной помощи.

Речь идет о работниках школ по интересам и спортивных школ, дома культуры, библиотеки и детсадов.

“Мы планируем повышение заработных плат порядка 678 ставок”, - заявил мэр.

Когда в очередной раз повысилась минимальная зарплата, у части работников зарплата не изменилась (среди них, например, те, кто получал немного больше “минималки”). Прежде всего, зарплата вырастет именно у них.

“Ориентировочно, в среднем повышение составит порядка 20%, но, как я уже говорил раньше, каждая ставка будет рассматриваться руководителем департамента отдельно”, - сказал Алексей Евграфов.

Во сколько повышение обойдется городскому бюджету, мэр пока не готов сообщить - расчеты еще не закончены.

На заседание городского собрания в ближайший четверг управа планирует представить два проекта документов - новые уровни зарплат работников и новую структуру городских департаментов. Если они будут приняты депутатами, сокращения и изменения в департаментах начнутся с 1 июня, а зарплаты повысятся уже с 1 мая.

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