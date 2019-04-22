Зеленский намерен провозгласить на Украине народовластие
Команда побеждающего на выборах в президенты Украины Владимира Зеленского намерена внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о народовластии и равенстве всех перед законом. Об этом сообщил в эфире телеканала ICTV спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
При этом Разумков подчеркнул, что «в украинских реалиях» они «не могут пойти половинчатым путем», передает NEWSru. «Должна быть снята неприкосновенность со всех: с депутатов, с судей и президента», - подчеркнул он.
Одними из важнейших, по словам спикера штаба Зеленского, являются также законопроекты об импичменте и об отзыве народного депутата. «Это будет не простой процесс, потому что Рада очень плохо голосует за то, что может повлиять на их возможности», - отметил Разумков.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко тем временем заявила о необходимости формирования нового правительства Украины в связи с победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом она сказала на заседании согласительного совета Верховной рады.
«Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода», - заявила она, добавив, что «надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков - генпрокурора, председателя Службы безопасности Украины, министра обороны».
Это, по словам Тимошенко, позволит продемонстрировать политическую волю нового президента, который должен привлечь к ответственности всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции. «Это будет первый тест на изменения», - заявила Тимошенко.
Напомним, президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада. После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает правящая коалиция.
Путин молчит, Медведев не питает иллюзий
Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах на Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны.
«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», - добавил он.
Столь же преждевременными считают и разговоры о поздравлениях Зеленскому со стороны президента РФ Владимира Путина, а также об их совместной работе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. «Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», - отметил он. Говоря об отношении к итогам голосования, он подчеркнул, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины, хотя легитимность этого процесса уже вызывала вопросы.
«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден, - отметил Песков. - Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ».
Иллюзий в связи с избранием Зеленского не питают и в Крыму, но поражению Порошенко рады. Глава ставшего российским региона Сергей Аксенов заявил в Facebook, что внешняя политика Украины вряд ли изменится, так как участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами.
В то же время он назвал поражение Петра Порошенко ударом по «идейным основам майданной власти» и крахом политического курса, заданного в 2014 году. "По сути, люди проголосовали против продолжения войны, против русофобии и бандеризации, отвергли томос и не оценили пресловутый «безвиз». <...> Ритуальные заклинания о возвращении Крыма тоже не сработали", - отметил Аксенов, напомнив, что миллионам граждан Украины, составляющим потенциально протестный электорат, не дали возможности проголосовать.
«Думаю, местным политикам давно пора сказать своим гражданам правду: Крым больше никогда не будет в составе Украины. Прежде всего, потому, что сами крымчане этого не хотят», - написал Аксенов. При этом он выразил уверенность в том, что признание Крыма российским не приведет к обвалу рейтингов украинских политиков. «Люди и так все понимают. И они по достоинству оценят честность, оценят, что им не врут, не унижают постоянной и бессовестной ложью, не пытаются держать за дураков», - пояснил глава Крыма.
Первый зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс в свою очередь заявил ТАСС, что жители Крыма рассчитывают на улучшение отношений Украины с Россией, которое должно стать одной из главных задач нового президента. Впрочем, сам Зеленский ранее заявил, что намерен потребовать от российского руководства возвращения захваченных территорий, а также денежных компенсаций за ущерб, вызванный этим захватом.
Меркель пригласила Зеленского в Берлин, Януковича «послали», шоу-бизнес плачет от счастья
Зеленский уже получил поздравления от ряда зарубежных лидеров, включая президентов США и Франции, которые первыми из глав государств высказались по поводу результатов украинских выборов. Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, одной из последних среди западных лидеров поздравила Зеленского с победой.
Как сообщает ТАСС, Меркель отметила, что со времени Евромайдана отношения между обеими странами «в значительной мере активизировались - как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения». Она также напомнила о необходимости стабилизации положения Украины и мирного разрешения конфликта в Донбассе наряду с проведением основных реформ органов правосудия, децентрализацией власти и борьбой с коррупцией. «Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», - отметила она, пожелав Зеленскому удачи и успехов на посту президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия «всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», и выразил надежду на то, что деятельность Зеленского в качестве руководителя государства «будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия». Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.
Экс-президент Украины Виктор Янукович также поздравил Зеленского, отметив, что украинцы доверили ему «этот пост в тяжелейший для страны момент истории». «Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край», - пишет Янукович. При этом всю вину он возлагает на пока еще действующего президента Петра Порошенко.
Экс-президент отметил, что сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи. «Главные - принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям то, что объединяет, а не разделяет», - заявил Янукович.
Бывший президент, говорится в обращении, «низко кланяется» «мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор». «Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их», - призвал Янукович.
Впрочем, поздравления от экс-президента в команде Зеленского восприняли без энтузиазма. «На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую „поддержку“ от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», - сказал «Интерфаксу» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Зеленского также поздравили звезды шоу-бизнеса: под его записью на странице в Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Михаил Галустян, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королева, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и другие. «Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает!» - прокомментировал актер Павел Деревянко, снимавшийся вместе с Зеленским в фильме «Ржевский против Наполеона».
Некоторые звезды шоу-бизнеса посвятили победе Зеленского отдельные посты. «Я рада!! У меня слезы!!» - написала актриса Ирина Горбачева на своей странице в Instagram, добавив, что гордится тем, что Украина выбрала «не политика, а человека».