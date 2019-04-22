Зеленский намерен провозгласить на Украине народовластие

При этом Разумков подчеркнул, что «в украинских реалиях» они «не могут пойти половинчатым путем», передает NEWSru. «Должна быть снята неприкосновенность со всех: с депутатов, с судей и президента», - подчеркнул он.

Одними из важнейших, по словам спикера штаба Зеленского, являются также законопроекты об импичменте и об отзыве народного депутата. «Это будет не простой процесс, потому что Рада очень плохо голосует за то, что может повлиять на их возможности», - отметил Разумков.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко тем временем заявила о необходимости формирования нового правительства Украины в связи с победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом она сказала на заседании согласительного совета Верховной рады.

«Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода», - заявила она, добавив, что «надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков - генпрокурора, председателя Службы безопасности Украины, министра обороны».

Это, по словам Тимошенко, позволит продемонстрировать политическую волю нового президента, который должен привлечь к ответственности всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции. «Это будет первый тест на изменения», - заявила Тимошенко.

Напомним, президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада. После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает правящая коалиция.

Путин молчит, Медведев не питает иллюзий

Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах на Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», - добавил он.

Столь же преждевременными считают и разговоры о поздравлениях Зеленскому со стороны президента РФ Владимира Путина, а также об их совместной работе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. «Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», - отметил он. Говоря об отношении к итогам голосования, он подчеркнул, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины, хотя легитимность этого процесса уже вызывала вопросы.