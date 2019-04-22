Пьяный гражданин Латвии устроил скандал в самолете

Согласно полученной информации, на протяжении всего полета гражданин Латвии употреблял алкоголь, а также используя нецензурные слова, просил персонал, чтобы его обслужили первым. За несколько минут до посадки, когда нужно было пристегнуться, персонал попросил мужчину вернуться на свое сиденье, однако пассажир стал вести себя крайне агрессивно, кричал и применял физическую силу по отношению к экипажу.

Сотрудники экипажа пытались усадить на место изрядно выпившего пассажира, однако он стал еще агрессивнее. Пассажир сопротивлялся и применял физическую силу.

Экипаж принял решение сообщить пилоту об опасном инциденте. Экипажу при помощи других пассажиров удалось успокоить мужчину до посадки самолета. После приземления самолета пассажир продолжал вести себя неадекватно, потому был передан итальянским правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

В то же время на прошлой неделе после посадки самолета в международном аэропорту Rīga стражам правопорядка были переданы два гражданина Латвии, которые во время полета начали конфликтовать между собой, с участием экипажа, тем самым угрожая общей безопасности полета.