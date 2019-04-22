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  • Причиной смерти двух человек в многоквартирном доме стал поджог

Причиной смерти двух человек в многоквартирном доме стал поджог

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Пожар в Кунда

ФОТО: Kaspar Pokk

В субботу в Кунда в пожаре погибли два человека, полиция начала производство по статье о поджоге.

В субботу, 20 апреля, из-за пожара в многоквартирном доме на улице Мяэ в Кунда 41-летняя женщина погибла на месте, а 48-летний мужчина скончался в больнице, передает BNS со ссылкой на Идаскую префектуру. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства. Полиция начала производство по статье о поджоге.

В субботу в 21.14 Центр тревоги получил сообщение, что в городе Кунда один подъезд четырехэтажного многоквартирного дома на улице Мяэ весь в дыму. На место были отправлены команды спасателей из Кунда, Раквере, Тапа и Кивиыли, спасатели-добровольцы Аасукальда и пять бригад скорой помощи.

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