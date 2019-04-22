Причиной смерти двух человек в многоквартирном доме стал поджог

В субботу, 20 апреля, из-за пожара в многоквартирном доме на улице Мяэ в Кунда 41-летняя женщина погибла на месте, а 48-летний мужчина скончался в больнице, передает BNS со ссылкой на Идаскую префектуру. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства. Полиция начала производство по статье о поджоге.