Пн, 22.04.2019
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  • Масштабный сбой: тысячи жителей Эстонии остались без электричества

Масштабный сбой: тысячи жителей Эстонии остались без электричества

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Линия электропередачи. Иллюстративное фото

ФОТО: Sille Annuk

Из-за сбоя в сетях высокого напряжения Elektrilevi в сетевом регионе Кярдла около 17 часов в понедельник без тока остались 2900 клиентов; по последним данным, обесточенными могут быть еще до 600 клиентов, подача электричества которым восстановится в течение полутора часов.

Пресс-секретарь Elektrilevi Пеэтер Лийк сказал BNS, что из-за сбоя произошло короткое замыкание и ток не поступает клиентам Кярдлаского региона, то есть города Кярдла.

"Это были 2900 клиентов, к настоящему времени большей части клиентов подача тока восстановлена. Без электричества еще остаются те, кто непосредственно получат ток от линии, на которой произошел сбой. По последним данным, обесточенными остаются еще 500-600 клиентов, им подачу электричества надеемся восстановить в срок до полутора часов", - сказал Лийк.

ФОТО: Elektrilevi

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