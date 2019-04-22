Масштабный сбой: тысячи жителей Эстонии остались без электричества

Пресс-секретарь Elektrilevi Пеэтер Лийк сказал BNS, что из-за сбоя произошло короткое замыкание и ток не поступает клиентам Кярдлаского региона, то есть города Кярдла.

"Это были 2900 клиентов, к настоящему времени большей части клиентов подача тока восстановлена. Без электричества еще остаются те, кто непосредственно получат ток от линии, на которой произошел сбой. По последним данным, обесточенными остаются еще 500-600 клиентов, им подачу электричества надеемся восстановить в срок до полутора часов", - сказал Лийк.