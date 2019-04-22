Фото и видео: строительство Рейди-теэ идет полным ходом

Строящаяся улица Рейди длиной в 1,9 километра будет двусторонней и четырехполосной. Кроме того, в рамках этого проекта будут реконструированы 1,4 км Нарвского шоссе, появятся вело- и пешеходные дорожки суммарной длиной 10,5 км. Сейчас идет реконструкция перекрестка у Русалки и перекрестка улиц Ахтри и Йыэ. Работы должны завершиться 23 декабря, их стоимость - около 41 миллиона евро.