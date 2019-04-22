Будущий министр окружающей среды: «Я со всех сторон деревенский парень»

«Был очень конструктивный разговор по разным темам, касающимся окружающей среды», - сказал будущий министр окружающей среды. А точнее? «Все, с чем столкнется министр окружающей среды – то, что касается лесного хозяйства, сланца, Rail Baltic, карьеров, оборота отходов».

Конкретнее журналисты захотели услышать о Rail Baltic – будет ли EKRE останавливать этот проект, или нет? «Я и раньше говорил, что в коалиционном договоре сейчас договорились посмотреть на финансирование, тогда будет яснее, что дальше – то есть выбрано такое направление, которое зависит от Европейского союза».

Будущего министра попросили высказать и свое личное мнение – он бы остановил? «Мое личное мнение, высказанное и раньше, заключается в том, что я не большой сторонник того, как это сейчас спроектировано и определено. Но, как я и раньше говорил, все партии, которые заключили коалиционный договор, высказали свое мнение и я не могу работать против этого. Я бы предпочел другую трассу на линии Таллинн-Пярну».

Изменил бы Кокк что-то в нынешней лесной политике с такими объемами вырубки: «Тут все участники процесса должны собраться за одним столом. Я не тот человек, который принимает решение молча в кабинете по своему разумению. Нужно привлечь все стороны – собственников лесов, представителей промышленности, охрану окружающей среды и найти решения. Но, конечно, нужно быть более консервативными в вырубке, чтобы не допустить перевырубку».

А что касается новых мест по добыче сланца, или открытия новых электростанций? «В этом я сейчас еще не очень проинформирован, поэтому не хотел бы пока давать основательного комментария. Но этой темой, конечно, нужно заниматься вместе с учеными».