Сегодня прошел государственный экзамен по эстонскому языку: какие были задания

Темы раздела экзамена, посвященного чтению, основывались на следующих произведениях:

Отрывок из пьесы Андруса Кивиряхка «Час духов на улице Койдула»

Стихотворение Светы Григорьевой Я родилась в 1988 году» и обзор Поколения Y

Статья Маргуса Тамме «Об уличном искусстве» и статья Сирле «Уличное искусство хочет быть свободным»

Отрывок из статьи Тоомаса Вабамяэ «Действительно ли мы хотим, чтобы автомобили были самоуправляемыми» и статья Рихо Парамонова «Беспилотный автомобиль и этика алгоритма»

Во второй части экзамена требовалось написать сочинение на 400 слов. Выбравшие первый вариант должны были рассуждать, нужно ли знать биографию писателя, чтобы понимать его произведения.

Во втором варианте нужно было писать о том, чем следует в ближайшем будущем заниматься эстонскому обществу, и как молодые люди могут помочь разрешить эти проблемы.

Те, кто выбрал третий вариант, рассуждали, нужны ли выставленные в общественных местах произведения искусства, и как они влияют на людей.