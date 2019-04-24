«Красная секунда»: как ездить по городу на велосипеде и остаться в живых?

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.