«Красная секунда»: как ездить по городу на велосипеде и остаться в живых?
Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.
«Если погода позволяет, я предпочитаю добираться до работы или по делам на велосипеде. Я заметил, что в движении с велосипедистами не считаются ни пешеходы, ни автомобилисты, ни водители автобусов», - рассказал ведущий "Красной секунды" Мадис Киммель.
По его словам, несмотря на то, что велосипед помогает поддерживать здоровый образ жизни, передвигаться на нем по городу по-прежнему опасно.
Как же безопасно ездить по городским улицам и делить дорогу с автомобилями? Где же место велосипедиста — на тротуаре или на проезжей части? Как понимать условные знаки других участников движения?
Ответы на эти и прочие вопросы поможет найти «Красная секунда». Смотрите очередной выпуск в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!