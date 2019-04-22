Пн, 22.04.2019
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Новый мэр Таллинна примет первого зарубежного гостя

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Михаил Кылварт (Центристская партия) по результатам выборов показал второй результат по всей Эстонии, уступив лишь Кае Каллас (Партия реформ).

ФОТО: Sander Ilvest

Завтра в Таллинн с двухдневным визитом прибывает мэр Хельсинки Ян Вапаавуори - он станет первым зарубежным гостем нового мэра Таллинна Михаила Кылварта, передает Раэпресс.

Кылварт отметил, что особое значение имеет то, что первая встреча произойдет с мэром давнего партнера и давно породнившегося с Таллинном города.

23 апреля состоится неофициальный  ужин, в рамках которого мэры обсудят состояние и перспективы развития отношений двух столиц. 24 апреля  утром на встрече в зале заседаний городской управы  основное внимание будет уделено подписанному в 2018 году меморандуму о сотрудничестве двух городов и сопутствующей ему программе совместных действий до 2021 года, в первую очередь, проектам, направленным на улучшение передвижения людей и товаров между Таллинном и Хельсинки.

Примерно в 11.30 начнется совместный брифинг для прессы. Брифинг пройдет на английском языке.

Журналисты приглашаются на встречу мэров и брифинг 24 апреля к 10.40 в зале заседаний городской управы.

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