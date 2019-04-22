Галерея: в заброшенном доме устроили пожар

По указанному адресу находится одноэтажное кирпичное здание, двери которого открыты, а окна сломаны. Кроме мусора загорелся и сам пол. Кто развел огонь, в данный момент неизвестно.

«Электричества в доме нет, значит, что-то подожгли», - сказал один находившихся на месте происшествия спасателей, который также добавил, что в доме и раньше неоднократно случались пожары.