Пн, 22.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • Галерея: в заброшенном доме устроили пожар

Галерея: в заброшенном доме устроили пожар

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Сегодня спасателям поступил вызов на Тууле 1, Валга. На полу дома загорелся мусор, передает Lõuna-Eesti Postimees.

По указанному адресу находится одноэтажное кирпичное здание, двери которого открыты, а окна сломаны. Кроме мусора загорелся и сам пол. Кто развел огонь, в данный момент неизвестно.

«Электричества в доме нет, значит, что-то подожгли», - сказал один находившихся на месте происшествия спасателей, который также добавил, что в доме и раньше неоднократно случались пожары.

Никто не пострадал.

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