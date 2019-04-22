Государство хочет, чтобы полиция продолжила патрулировать ветропарк братьев Сынаялг

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) хочет, чтобы полицейский патруль оставался на объекте до тех пор, пока ситуация не прояснится. Что в точности это значит и сколько это может занять времени, неизвестно.

В середине апреля TTJA потребовал от Eleon AS приостановить монтажные работы в ветропарке Айду.

К тому моменту, как было сделано предписание, в ветропарке Айду был построен один 30 ветряк, также планировались строительство других. Братья Сынаялг собираются построить в Айду 30 крупных ветряков.

TTJA сделал предписание остановить строительство, поскольку оно представляет опасность для государства - лопасти ветряков будут вносить помехи в работу военных радаров. Ранее TTJA сделал предписание и пригрозил принудительным денежным взысканием, чтобы остановить строительство в Айдуском ветряном парке.

TTJA следил за строительными работами, и ситуация, зафиксированная в 19 апреля, показала, что если строительные работы будут продолжаться, это приведет к необратимым потерям.