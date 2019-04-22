Будущий министр внешней торговли и инфотехнологий: «Президент посоветовала придерживаться вежливой цивилизованной линии»

Глава государства говорила с ним и о риторике EKRE: «Президент посоветовала придерживаться вежливой цивилизованной линии. У меня нет никаких причин, чтобы не согласиться с этим. Безусловно, это очень хорошее пожелание. Общение должно быть конструктивным, человечным и уважительным по отношению к партнеру – это должно быть взаимным», - объяснил он. Он не стал утверждать, что риторика EKRE в правительстве изменится, но у него нет причин сомневаться, что члены партии настроены на конструктивное двустороннее общение: «Многие линии, которые нам приписывают, преувеличены, но у людей могут быть какие-то причины так считать. Президент – очень умный человек, и у нее, безусловно, есть какие-то чувства и мысли, для ее высказываний».