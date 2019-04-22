Эстония будет закупать топливо для всех самолетов и вертолетов союзников по НАТО

С целью обеспечить топливом самолеты союзников по НАТО Центр оборонных инвестиций заключил с эстонской фирмой Helmcoil четырехлетний договор на сумму 40 миллионов евро, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Теперь наша страна будет закупать впрок топливо и для тех самолетов и вертолетов, которые прибывают сюда на краткосрочные учения.
"Сумма заключенного рамочного договора составляет около 40 миллионов евро. Большая часть этой суммы пойдет на закупку топлива для истребителей", – объяснил руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.
Союзники будут сами оплачивать это топливо, но закупать его и хранить будет Эстония.