Пн, 22.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Эстония будет закупать топливо для всех самолетов и вертолетов союзников по НАТО

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Истребитель Eurofighter. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

С целью обеспечить топливом самолеты союзников по НАТО Центр оборонных инвестиций заключил с эстонской фирмой Helmcoil четырехлетний договор на сумму 40 миллионов евро, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Теперь наша страна будет закупать впрок топливо и для тех самолетов и вертолетов, которые прибывают сюда на краткосрочные учения.

"Сумма заключенного рамочного договора составляет около 40 миллионов евро. Большая часть этой суммы пойдет на закупку топлива для истребителей", – объяснил руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

Союзники будут сами оплачивать это топливо, но закупать его и хранить будет Эстония.

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