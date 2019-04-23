Черышев выбыл до конца сезона

Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Футболист не сыграет в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала», а также пропустит финальную встречу Кубка Испании с «Барселоной».

Испанский журналист Эктор Гомес в Twitter сообщает, что, несмотря на травму игрока, «Валенсия» заинтересована в подписании контракта с Черышевым. Главный тренер команды Марселино Торал ожидает увидеть россиянина на предсезонных сборах летом.

Черышев получил травму 21 апреля. Хавбек был заменен на 34-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).