Черышев выбыл до конца сезона

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев пропустит оставшиеся матчи сезона-2018/19 из-за травмы.
Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Футболист не сыграет в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала», а также пропустит финальную встречу Кубка Испании с «Барселоной».
Испанский журналист Эктор Гомес в Twitter сообщает, что, несмотря на травму игрока, «Валенсия» заинтересована в подписании контракта с Черышевым. Главный тренер команды Марселино Торал ожидает увидеть россиянина на предсезонных сборах летом.
Черышев получил травму 21 апреля. Хавбек был заменен на 34-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).
Россиянин выступает за «Валенсию» на правах аренды с лета 2018 года.