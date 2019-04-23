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Черышев выбыл до конца сезона

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April 14, 2019 - Valencia, Valencia, Spain - Denis Cheryshev of Valencia CF reacts during the La Liga match between Valencia and Levante at Estadio de Mestalla, on April 14, 2019 in Valencia, Spain (Credit Image: © Maria Jose Segovia/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Maria Jose Segovia / ZUMAPRESS.com

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев пропустит оставшиеся матчи сезона-2018/19 из-за травмы.

Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Футболист не сыграет в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала», а также пропустит финальную встречу Кубка Испании с «Барселоной».

Испанский журналист Эктор Гомес в Twitter сообщает, что, несмотря на травму игрока, «Валенсия» заинтересована в подписании контракта с Черышевым. Главный тренер команды Марселино Торал ожидает увидеть россиянина на предсезонных сборах летом.

Черышев получил травму 21 апреля. Хавбек был заменен на 34-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).

Россиянин выступает за «Валенсию» на правах аренды с лета 2018 года.

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