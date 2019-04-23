Politseiauto vilkurid.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник, 23 апреля, полиция будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением Закона о дорожном движении на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.