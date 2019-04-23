Rus.Postimees.ee112Сегодня полиция усилит патрулирование на одной из улиц ЛаснамяэСегодня полиция усилит патрулирование на одной из улиц Ласнамяэrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии23 апреля 2019, 7:46Politseiauto vilkurid.ФОТО: Matti Kämärä / PõhjarannikВо вторник, 23 апреля, полиция будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением Закона о дорожном движении на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ.Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариикярбериласнамяэполиция