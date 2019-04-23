Виктория Богданова победила на чемпионате Эстонии по художественной гимнастике

В Тарту прошел очередной чемпионат Эстонии по художественной гимнастике. Виктория Богданова завоевала золото в многоборье, передает rus.err.ee.
После длительного перерыва Виктория вновь стала первой, победив на чемпионате Эстонии в Тарту. Эта золотая медаль - четвертая в карьере. Ближайшую соперницу Богданова опередила всего на 0,05 балла.
По итогам четырех видов многоборья Богданова получила 71,35 балла. Серебро досталось Мелани Келер. Бронза у 15-летней Аделины Беляевой, прошлогодняя чемпионка Кармен Марии Аэсма на этот раз довольствовалась четвертым местом.