Вт, 23.04.2019
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Виктория Богданова победила на чемпионате Эстонии по художественной гимнастике

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Jõululaps Viktoria Bogdanova saab tänavu 24-aastaseks.

ФОТО: Indrek Kask

В Тарту прошел очередной чемпионат Эстонии по художественной гимнастике. Виктория Богданова завоевала золото в многоборье, передает rus.err.ee.

После длительного перерыва Виктория вновь стала первой, победив на чемпионате Эстонии в Тарту. Эта золотая медаль - четвертая в карьере. Ближайшую соперницу Богданова опередила всего на 0,05 балла.

По итогам четырех видов многоборья Богданова получила 71,35 балла. Серебро досталось Мелани Келер. Бронза у 15-летней Аделины Беляевой, прошлогодняя чемпионка Кармен Марии Аэсма на этот раз довольствовалась четвертым местом.

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