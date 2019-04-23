Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 310 человек.

В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек. Они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека.

Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.