Вт, 23.04.2019
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Трагически погибла чемпионка по тайскому боксу

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В Москве погибла обладательница Кубка России по единоборствам Кристина Мялина, передает lenta.ru.

Как рассказали местные жители, в день смерти спортсменка находилась с мужчиной. Мялина якобы не жила в доме, где нашли ее тело. Цель посещения квартиры на Кронштадтском бульваре выясняется.

По информации МК, последним, кто общался со спортсменкой, был таксист. Мужчина заявил, что от погибшей пахло перегаром.

О смерти Мялиной стало известно ранее 22 апреля. Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. Согласно предварительным данным, Мялина упала с восьмого этажа.

Погибшая была кандидатом в мастера спорта. Мялина становилась чемпионкой Москвы и Московской области. В 2013 году она одержала победу в Кубке России. В единоборства спортсменка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.

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