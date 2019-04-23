Трагически погибла чемпионка по тайскому боксу

Как рассказали местные жители, в день смерти спортсменка находилась с мужчиной. Мялина якобы не жила в доме, где нашли ее тело. Цель посещения квартиры на Кронштадтском бульваре выясняется.

По информации МК, последним, кто общался со спортсменкой, был таксист. Мужчина заявил, что от погибшей пахло перегаром.

О смерти Мялиной стало известно ранее 22 апреля. Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. Согласно предварительным данным, Мялина упала с восьмого этажа.