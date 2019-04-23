Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Rus.Postimees.eeСпортCуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗОCуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗОrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии23 апреля 2019, 9:18Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFPАдвокат нападающего Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста в СИЗО.«Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен. Скорее всего, во время перерыва в среду», – сказал Ромашов. Ранее сообщалось, что у Кокорина из-за пребывания в СИЗО обострились проблемы с коленным суставом. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариикокоринсизо