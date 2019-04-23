В Эстонии нужны сезонные работники: зарплата - от 888 до 1268 евро

В данный момент на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee опубликовано более 300 предложений сезонной работы. Больше всего работодателям требуются помощники в рестораны, отели, на озеленительные работы, нужны также складские работники и персонал по обслуживанию клиентов.

«С марта количество предложений сезонных работ стало быстро расти. По сравнению с февралем, работодатели опубликовали на 54 процента больше предложений сезонных работ», - отметил менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт и добавил, что за последние десять лет потребность эстонских работодателей в сезонных помощниках увеличилась почти втрое (+181 процент).

Работодатели ожидают честности и желания работать

Самый разгар сезонных предложений работы – апрель и май, когда работодатели начинают искать подсобную рабочую силу на летний период. На многих сезонных работах предлагают также обучение на месте, от кандидатов ждут наличия желания работать, чувства ответственности и честности. Однако есть и такие сезонные работы, на которые работодатели ждут кандидатов с конкретными навыками - например, в Тартумаа ищут тракториста.

Средняя предлагаемая месячная зарплата на сезонных работах – от 888 до 1268 евро, почасовая оплата – 5,3-6,1 евро. Зарплату выше средней на сезонных работах можно заработать в секторах продажи, строительства и транспорта, где она превышает границу 1500 евро.

«Как правило, получаемая на сезонных работах зарплата бывает ниже средней по Эстонии. С другой стороны, большинство сезонных работ предлагается в сфере обслуживания клиентов и общественного питания, где средняя зарплата обычно ниже», - поясняет Хенри Аувяэрт.