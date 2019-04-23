Вт, 23.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Зарегистрированная безработица в Ида-Вирумаа пошла на спад

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Касса страхования от безработицы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Зарегистрированная безработица в Ида-Вирумаа за последний месяц снизилась на 49 человек или на 0,9%. По состоянию на конец марта в регионе было 5903 безработных.

Как следует из данных Департамента статистики, безработица снизилась практически во всех волостях и городах уезда за исключением Йыхви и Силламяэ.

Больше всего безработных к концу марта было в крупнейшем городе Ида-Вирумаа Нарве - 2741; за месяц их число снизилось на 21 человека, пишет rus.err.ee.

Вторую строчку по числу безработных удерживает Кохтла-Ярве - 1553 (-22). На третьем месте остается Силламяэ - 500, где за месяц число безработных не изменилось.

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