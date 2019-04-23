Зарегистрированная безработица в Ида-Вирумаа пошла на спад

Зарегистрированная безработица в Ида-Вирумаа за последний месяц снизилась на 49 человек или на 0,9%. По состоянию на конец марта в регионе было 5903 безработных.
Как следует из данных Департамента статистики, безработица снизилась практически во всех волостях и городах уезда за исключением Йыхви и Силламяэ.
Больше всего безработных к концу марта было в крупнейшем городе Ида-Вирумаа Нарве - 2741; за месяц их число снизилось на 21 человека, пишет rus.err.ee.
Вторую строчку по числу безработных удерживает Кохтла-Ярве - 1553 (-22). На третьем месте остается Силламяэ - 500, где за месяц число безработных не изменилось.