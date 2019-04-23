SEB: период стремительного роста на рынке жилья остается позади

«Рост рынка недвижимости и вместе с тем портфеля жилищных кредитов в последние годы был значительным, однако сейчас он более сбалансирован и экономически оправдан, чем до предыдущего экономического кризиса. В данный момент чувство уверенности населения, как и основные макроэкономические показатели, стабильно, и на фоне замедления экономического роста мы видим, что рост рынка жилищного кредитования нормализуется. К примеру, в первом квартале этого года мы выдали на 6% меньше жилищных кредитов, чем в то же время в прошлом году, снизилась и средняя сумма кредита», - сказал член правления SEB Айнар Леппанен.